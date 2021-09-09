Согласно рекомендациям ведомства, при уровне тестирования в 159 человек на 100 тысяч населения допустимо проведение массовых мероприятий с участием не более 500 человек.

Роспотребнадзор попросил жителей Владимира по возможности не посещать торжества, приуроченные к Дню города. Об этом сообщила главный специалист отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории Дарья Никитина.Согласно рекомендациям ведомства, при уровне тестирования в 159 человек на 100 тысяч населения допустимо проведение массовых мероприятий с участием не более 500 человек.«Накануне 11 сентября просим горожан не забывать о защитных масках, социальной дистанции, личной гигиене», - добавила она.Напомним, что праздничные мероприятия состоятся на нескольких площадках. Подробная программа торжеств доступна по . Вход на будет организован по QR-кодам.