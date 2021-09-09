На подозреваемого в организации убийства супругов из Владимирского области правоохранители вышли через Даркнет. Расследованием уголовного дела занимается специальный отдел Следкома РФ. В

На подозреваемого в организации убийства супругов из Владимирского области правоохранители вышли через Даркнет. Расследованием уголовного дела занимается специальный отдел Следкома РФ. В 2020-м году была убита семейная пара из Владимирской области. По уголовному делу уже был задержан киллер, а также его пособники, собиравшие информацию о супругах: персональные данные, сведения о местонахождении. Злоумышленники находятся под стражей,