Мужчина сообщил, что в доме на Литовском бульваре в помещении мусоропровода обнаружил новорожденную девочку...

«Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Ясенево задержали женщину, бросившую своего новорожденного ребенка в мусоропровод в доме на Литовском бульваре», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию обратился мужчина, который сообщил, что в доме на Литовском бульваре в помещении мусоропровода обнаружил новорожденную девочку. Прибывшие к месту происшествия сотрудники полиции вызвали наряд скорой помощи. Ребенок был госпитализирован в одну из городских больниц.В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 36-летняя мать новорожденной.По данному факту ГСУ СК России по г. Москве расследуется уголовное дело.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56