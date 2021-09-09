Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак предложил президенту Владимиру Путину присвоить звание Город трудовой доблести Алдану, Воркуте, Дзержинску, Кемерову, Костроме, Лысьве, Мончегорску, Охе, Ступино, Сызрани и Чите. С инициативой политик выступил в ходе заседания оргкомитета Победа.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил президенту Владимиру Путину присвоить звание "Город трудовой доблести" Алдану, Воркуте, Дзержинску, Кемерову, Костроме, Лысьве, Мончегорску, Охе, Ступино, Сызрани и Чите. С инициативой политик выступил в ходе заседания оргкомитета "Победа".Без этих городов Победа в Великой Отечественной войне была бы невозможна, считает Турчак. Присвоение почетного звания поддержали 2,3 миллиона граждан, а также Российская академия наук, отметил секретарь генсовета "ЕР"."Уважаемый Владимир Владимирович, от лица жителей, которые выдвинули свои города на присвоение звания, «Единая Россия» просит вас вновь поддержать предложение о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» вышеперечисленным 11 городам", – сказал Турчак."Единая Россия" помогала собирать подписи в городах-претендентах, оформлять документы, получать научные заключения РАН. В городах, которым уже присвоено почетное звание, партия участвовала в определении мест расположения памятных стел."Сегодня они уже установлены в двух городах — Магнитогорске и Томске. Еще в девяти либо заложен камень, либо ведутся работы", – сообщил Турчак.Одним из первых звание "Город трудовой доблести" получила Самара. В рамках проекта "Историческая память" партия вместе с "Почтой России" провела церемонию гашения почтовой марки.В текущем году почетное звание было присвоено 12 городам, из них 11 предложила включить в список "Единая Россия". Городами трудовой доблести стали Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск и Тюмень.