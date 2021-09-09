В Александрове 39-летняя женщина зарезала собутыльника, который дрался с её мужем. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской облсти. По версии следствия, 22 августа обвиняемая и ..

В Александрове 39-летняя женщина зарезала собутыльника, который дрался с её мужем. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской облсти.По версии следствия, 22 августа обвиняемая и её супруг распивали спиртное. Около 21 часа они пошли в магазин за «добавкой», где встретили ранее незнакомого им мужчину. Он попросил их пустить его переночевать. Компания вернулась домой и продолжила застолье. В какое-то время между мужчинами произошла ссора, началась драка.«Женщина, увидев происходящее, нанесла незнакомцу несколько ударов по корпусу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Избавившись от орудия преступления, пара скрылась с места убийства. Вечером 31 августа в квартире был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. А 3 сентября полиция задержала подозреваемых. От правосудия они скрывались у своих знакомых», - уточнили в Следкоме.Женщину арестовали. Она призналась в убийстве и раскаялась в содеянном.Расследование уголовного дела продолжается.