Ближе к салюту похолодает до +14.

По информации метеорологов, в во Владимире будет тёплая погода - до +19 градосов. В субботу передают переменную облачность, но с прояснениями. Дождей не ожидается. Ближе к похолодает до +14.Порывы ветра 11 сентября будут достигать 1-6 метра в секунду.Перепады атмосферного давления составят 751-754 миллиметра ртутного столба.Напомним, что праздничные мероприятия состоятся на нескольких площадках. Подробная программа торжеств доступна по . Вход на будет организован по QR-кодам.