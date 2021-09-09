Из-за бездействия депздрава семья потратила на препараты 28 тысяч рублей.

В Гороховце прокуратура добилась возмещения затрат на лекарства для ребёнка-инвалида. Из-за отсутствия препаратов на складах родители девочки потратили 28 тысяч рублей на покупку леветирацетама (кеппра) и вигабатрина (сабрил).«В результате бездействия департамента здравоохранения и Гороховецкой центральной районной больницы семья несовершеннолетней с 20 ноября 2020 года по 6 апреля текущего года была вынуждена самостоятельно приобретать медикаменты», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Прокурор обратился в суд с иском о взыскании средств с депздрава. Фемида поддержала позицию ведомства.Решение суда в законную силу пока не вступило.