Страшная авария произошла около 10.30 на 238 километре федеральной трассы М-7 в Ковровском районе. Как сообщает сотрудник поисково-спасательного отряда Коврова Михаил Быков, на трассе

Страшная авария произошла около 10.30 на 238 километре федеральной трассы М-7 в Ковровском районе. Как сообщает сотрудник поисково-спасательного отряда Коврова Михаил Быков, на трассе столкнулись два большегруза. С его слов, один большегруз стоял на обочине дороге, водитель ремонтировал колесо. В этот момент попутная фура влетела в грузовик. Судя по фото с места аварии, удар был