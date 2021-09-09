Дознаватели МЧС устанавливают причины пожаров.

В Муроме 8 сентября на улице Первомайской сгорел ларёк.Сигнал на пульт пожарной охраны поступил в 15-46. По прибытию подразделений в киоске наблюдалось сильное задымление. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали возгорание на площади четыре квадратных метра. Пострадала внутренняя отделка и имущество. Погибших и пострадавших нет.На происшествие выезжали 3 единицы техники и 11 человек личного состава.В 19-40 в МЧС сообщили о горящем автомобиле на улице Кооперативной. Полыхал моторный отсек. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.На месте работали 3 единицы техники, а также 10 сотрудников МЧС.Дознаватели ведомства устанавливают причины пожаров.