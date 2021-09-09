Между незнакомыми мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник несколько раз ударил оппонента...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 29-летнего приезжего по подозрению в совершении противоправных действий в отношении гражданина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что на Рязанском проспекте между незнакомыми мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил оппонента в область лица. После того, как последний упал, он еще раз ударил его ногой в голову. Затем нападавший скрылся, а пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в медучреждение. Согласно заключению врача 32-летнему мужчине причинен тяжкий вред здоровью в виде ушиба головного мозга с переломом височной кости и множества гематом.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний приезжий. Установлено, после выхода из клуба потерпевший изъявил желание познакомиться с приятельницей задержанного, что в дальнейшем и привело к конфликту.По данному факту следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18