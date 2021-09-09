В сентябре 2021 года по всей России при поддержке ВТБ начинают свою работу новые филиалы академии «Динамо» имени Льва Яшина. 1 сентября открылся филиал во Владивостоке, 9 сентября — в Воронеже, ..

В сентябре 2021 года по всей России при поддержке ВТБ начинают свою работу новые филиалы академии «Динамо» имени Льва Яшина. 1 сентября открылся филиал во Владивостоке, 9 сентября — в Воронеже, в ближайшее время запланирована торжественная церемония в Барнауле. Первый в России филиал динамовской академии функционирует в Махачкале с начала 2020 года. Расширение сети филиалов детской футбольной академии осуществляется при поддержке банка ВТБ, который с 2008 года выступает генеральным спонсором ФК «Динамо-Москва» в рамках программы «Спортивная страна».ВТБ поддерживает детско-юношеский спорт и создает базовые центры развития футбола по всей стране как необходимое условие для воспитания нового поколения чемпионов. Перспективные воспитанники академии «Динамо» из регионов получат возможность переехать в столицу и продолжить занятия в Центральной академии «Динамо», а также смогут в дальнейшем пополнить ряды «Динамо-2» и основной команды бело-голубых.Активно развиваются не только академии «Динамо», но и сеть футбольных школ клуба, которых в России на сегодняшний день уже 15. Это профессиональные объединения для детей в возрасте от 7 до 16 лет, в которых тренировки ведутся по методикам динамовской академии. Школы «Динамо» для многих становятся подготовительным этапом для попадания в академию, так как ученики принимают участие в турнирах и просмотрах академии «Динамо» им. Льва Яшина.Большое значение в структуре спортивно-образовательных проектов «Динамо» уделяется работе с тренерским штабом. Во всех академиях внедрены современные технологии, которые позволяют отслеживать результаты воспитанников. Эта система помогает отслеживать динамику не только внутри региона, но и ориентироваться на воспитанников других филиалов. Кроме того, уровень академии предусматривает онлайн-контроль тренировок из московского штаба, регулярное подтверждение тренерских лицензий и стажировки в столице для лучших тренеров.В 2020 году академия «Динамо» им. Л.И. Яшина получила от Российского футбольного союза статус «Академия высшей категории», что подразумевает наличие современной инфраструктуры и медицинской техники, а также качественную работу тренерского состава.«Мы видим серьезный потенциал у воспитанников динамовской академии. Задача тренеров — этот потенциал раскрывать и находить индивидуальный подход к каждому юному игроку. Одновременно с этим нужно прививать им философию современного динамовского футбола для перехода дальше, на более взрослый уровень. В нашей работе мы исходим из того, что выстроенная система подготовки в дальнейшем позволит ставить новых футболистов именно на те позиции, где они смогут себя реализовать лучше всего, получив высококлассных игроков разных направлений. С помощью академий и футбольных школ «Динамо» мы реализуем программу по созданию единой системы подготовки сильных футболистов в России», — рассказал Юрий Соловьев, председатель совета директоров АО «ФК "Динамо-Москва”», первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ.