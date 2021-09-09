В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, МЧС и представитель поисково-спасательного отряда.

9 сентября в УМВД России по Владимирской области состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам межведомственного взаимодействия в ходе розыска людей, пропавших без вести.Во встрече с представителями СМИ приняли участие сотрудники полиции, МЧС, а также региональный представитель поисково-спасательного отряда.Обсуждая актуальные вопросы совместной работы, сотрудники УМВД России по Владимирской области довели статистику разысканных и находящихся в розыске без вести пропавших людей. За 8 месяцев текущего года в полицию поступило свыше 2000 сообщений о безвестном исчезновении граждан. Большинство из них были найдены в течение 10 суток.Спикеры отметили, что в летне-осенний период традиционно увеличивается количество граждан, заблудившихся в лесных массивах. Результативность взаимодействия полиции, МЧС и добровольцев в таких случаях особенно заметна. Один из примеров – совместная работа по розыску потерявшихся несовершеннолетних в Судогодском районе в августе текущего года.Отдельно в ходе пресс-конференции обсуждены вопросы розыска пожилых людей и несовершеннолетних.Участники пресс-конференции привели примеры успешных совместных операций по розыску пропавших без вести, отметив значимость содействия, оказываемого средствами массовой информации. В январе во Владимирской области была установлена личность мужчины, пропавшего полтора года назад.Представители обоих ведомств и добровольцы в очередной раз напомнили, что положительный итог розыскных мероприятий во многом зависит от своевременного обращения к специалистам.Полицейские акцентировали внимание на том, что в отделе полиции обязаны принять заявление о пропаже человека в любой момент - никаких ограничений по срокам не существует.Выступающие озвучили ряд рекомендаций по поведению в экстремальных ситуациях, выполнение которых позволит не растеряться в незнакомой обстановке ни взрослым, ни детям.