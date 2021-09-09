По требованию прокуратуры одному из клиентов сделали перерасчёт.

В Вязниках «Биотехнологии» незаконно начисляли абоненту плату за вывоз мусора на трёх человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.С 1 октября прошлого года по 31 мая текущего регоператор выставлял собственнику квартиры счета за «лишних» жильцов.У компании отсутствовали документы, подтверждающие факт регистрации трёх граждан по адресу проживания потребителя. Оснований для завышения платы не имелось.В адрес директора ООО внесено представление. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. За вывоз ТКО мужчине сделали перерасчёт .