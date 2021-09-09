По требованию прокуратуры одному из клиентов сделали перерасчёт.
В Вязниках «Биотехнологии» незаконно начисляли абоненту плату за вывоз мусора на трёх человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
С 1 октября прошлого года по 31 мая текущего регоператор выставлял собственнику квартиры счета за «лишних» жильцов.
У компании отсутствовали документы, подтверждающие факт регистрации трёх граждан по адресу проживания потребителя. Оснований для завышения платы не имелось.
В адрес директора ООО внесено представление. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. За вывоз ТКО мужчине сделали перерасчёт .