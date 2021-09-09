По проекту новый ДК будет включать в себя театрально-зрительный зал, кафе, лекционные помещения, медиа-комплекс, выставочный комплекс, кабинеты для творческих занятий и научной работы.

В Вязниках на строительство Центра культурного развития потратят почти 130 млн рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе администрации региона.«Предполагается создание открытого общественного пространства для жителей города, в котором можно будет интересно и содержательно проводить досуг, воплощать в жизнь свои творческие идеи», - уточнили в Белом доме.По проекту новый ДК будет включать в себя театрально-зрительный зал, кафе, лекционные помещения, медиа-комплекс, выставочный комплекс, кабинеты для творческих занятий и научной работы.На территории Центра предусмотрят новые возможности для организации досуга для людей с ограниченными возможностями здоровья.