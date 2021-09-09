Председатель Законодательного Собрания продолжает рабочие поездки по муниципалитетам области. На очереди – Гусь-Хрустальный район. Владимир Киселёв осмотрел новую спортивную площадку в

Председатель Законодательного Собрания продолжает рабочие поездки по муниципалитетам области. На очереди – Гусь-Хрустальный район. Владимир Киселёв осмотрел новую спортивную площадку в д. Купреево и оценил качество ремонта детской школы искусств в Гусь-Хрустальном – самой большой в области. Здесь полностью переделан зрительный зал, заменён пол, двери, обновлён фасад. Директор продемонстрировала результаты реконструкции. Елена Соскова, директор детской