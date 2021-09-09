09.09.2021

2021-09-09 17:40:05

Владимирские медики получат федеральные доплаты за привитых от коронавируса

Российские медики получат выплаты за привитых от ковида.



Стимулирующие выплаты врачам без учета регионального коэффициента составят по 200 рублей за каждого пациента. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



В регионы на эти цели поступит федеральное финансирование. Выплата может увеличиваться при наличии районных коэффициентов и надбавок к заработной плате медработников.



Количество вакцинированных будет определяться по данным информационного ресурса в целях предотвращения распространения COVID-19.