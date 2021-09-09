В ночном купе поезда мужчина и женщина. Познакомились, разговорились.
Чтобы как-то скоротать время, женщина начала рассказывать притчу...
"Ушел король на войну, оставил свою дочь на верного слугу и наказал ему выполнять все её просьбы, пригрозив в случае чего отрубить голову.
Наступила ночь. Принцесса зовет слугу в спальню. Слуга заходит.
Принцесса голая на кровати:
- Мне холодно!
Слуга нашел в спальне покрывало, накрыл её и ушел.
На следующую ночь - та же ситуация, но покрывала в спальне нет. Слуга срывает с окон шторы и укрывает принцессу.
На третью ночь и штор не было, пришлось слуге снять с себя одежду и укрыть принцессу.
А тут заканчивается война и возвращается король.
- Ну, докладывай слуга, как ты исполнял свои обязанности?
- Я
еще анекдот!