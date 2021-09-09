В заявку попали ковровская коррекционная школа-интернат для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, Ковровская Гимназия №1 им А.Н. Барсукова, а также школа №13 в Гусь-Хрустальном.

Владимирской области одобрено 5,7 млрд рублей, которые регион может получить в качестве инфраструктурных кредитов. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.Владимир Сипягин принял участие в правительственной ВКС, на которой обсуждались вопросы реализации программы капительного ремонта школ и подготовки заявок.В комплекс работ войдёт реконструкция зданий, помещений, их оснащение и обеспечение оборудованием.Что касается образовательных учреждений, то в заявку попали ковровская коррекционная школа-интернат для глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, Ковровская Гимназия №1 имени А.Н. Барсукова, а также школа №13 в Гусь-Хрустальном.До 1 ноября владимирские власти должны направить заявку по реализации инфраструктурных проектов.«Займы предоставляются на конкурсной основе в пределах лимитов, доведённых субъектам РФ. Для Владимирской области эта сумма составляет 5,7 млрд рублей», - резюмировали в Белом доме.