Целевой показатель вырос до 80%.

Запред Правительства РФ Татьяна Голикова во время ВКС поставила задачу вакцинировать 80% населения Владимирской области. Об этом сообщила начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян.«Ситуация остается стабильной. Прирост ковид-больных невысокий. На данный момент сокращено 458 коек. Для планового приёма пациентов открылись областной центр спецпомощи в Пиганово и Суздальская районная больница. В скором времени завершится перепровилирование горбольницы №2 во Владимире», - пояснила она.Светлана Григорян добавила, что целевой показатель изменился с 469 тысяч до 864 тысяч человек, которые должны пройти иммунизацию от коронавируса. Исполнение плана на 9 сентября – 34%.«В регионе развёрнуто достаточно пунктов, имеется запас вакцины, работает необходимое количество медиков. Призываем всех активнее приходить на прививку», - резюмировала госслужащая.