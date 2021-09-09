Пешеход переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Авария произошло около 12.30 на улице Мира возле здания Пенсионного фонда. По данным ГИБДД, мужчина 70 года рождения переходил дорогу на

Пешеход переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Авария произошло около 12.30 на улице Мира возле здания Пенсионного фонда. По данным ГИБДД, мужчина 70 года рождения переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбил автомобиль Хендэ, которым управлял водитель 66 года рождения. Судя по фото с места происшествия, пострадавшего отбросило на несколько метров