Купил себе пейджер, с ним дали бумажку "Что нельзя делать с пейджером".
Есть неплохие шедевры. Вот некоторые из них:
- не проверяйте пейджер на плавучесть - броненосец "Потемкин" из него никакой
- не скармливайте пейджер домашним животным, рыбам, членистоногим, насекомым,
пресмыкающимся, бабушке и прочим родственникам - чтение сообщений будет
затруднено
- не скидывайте пейджер с 5 (10,14,100) этажа, воздушного шара, дирижабл&,
самолета - от этого у него понижается чувствительность
- не отковыривайте кнопочки - ничего интересного под ними нет
- не пытайтесь разговаривать с пейджером - он подумает, что у вас не все дома
- не пытайтесь звонить по пейджеру - дольше будете искать микрофон
- не пытайтесь брить/бриться пейджер/пейджером в режиме вибрации
еще анекдот!