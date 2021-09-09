Фигурант был задержан сотрудниками полиции в июне текущего года на территории областного центра.

Следователями УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).Фигурант был задержан сотрудниками полиции в июне текущего года на территории областного центра. При проведении личного досмотра у него обнаружили 10 свертков с синтетическими наркотическими средствами. Ещё 11 свертков с аналогичным содержимым оперативники обнаружили в багажном отсеке автомобиля фигуранта.Общая масса изъятых из незаконного оборота запрещенных веществ составила более 40 граммов.Впоследствии при осмотре квартиры, в которой проживает обвиняемый, изъяты персональный компьютер и мобильный телефон, содержащие сведения, имеющие доказательственное значение.В ходе следствия установлено, что фигурант приобретал наркотики в сети Интернет для дальнейшего сбыта на территории Владимира.На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.