Пластик, картон, бумагу, стекло, алюминиевые банки и батарейки теперь принимают в экопункте. На улице Егорова, 10 открылась первая точка для приема вторсырья. С инициативой создать такой пункт

Пластик, картон, бумагу, стекло, алюминиевые банки и батарейки теперь принимают в экопункте. На улице Егорова, 10 открылась первая точка для приема вторсырья. С инициативой создать такой пункт вышла компания-оператор по вывозу и утилизации бытовых отходов “Биотехнологии”. А вопрос о выделении земельного участка оперативно решила мэрия Владимира. В будущем такие пункты появятся по всему городу. Алексей