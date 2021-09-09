В детских садах, школах, больницах и других учреждениях социальной сферы Владимира с понедельника начнут подавать тепло. Соответствующее постановление городских властей опубликовано на

В детских садах, школах, больницах и других учреждениях социальной сферы Владимира с понедельника начнут подавать тепло. Соответствующее постановление городских властей опубликовано на официальном сайте мэрии. Документ подписан и.о. главы города Владимиром Гаревым. Согласно ему, отопительный сезон периода 2021/2022 года начнется с 13 сентября, а тепло должно быть во всех соцобъектах до начала октября. Решение о