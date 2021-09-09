С начала года в регионе зарегистрировано 2011 исчезновений.

Сначала года в лесах Владимирской области заблудились 114 человек. Об этом сообщили в УМВД региона во время пресс-конференции, посвящённой поиску «потеряшек». Цель брифинга - привлечь внимание к проблеме и напомнить о необходимости соблюдать меры безопасности при походе за грибами.Для сравнения, в 2020 году в полиции зарегистрировано 248 сообщений о пропаже людей в лесу. Один из них до сих пор не найден. Всего за первые восемь месяцев 2021 года в МВД области поступило 2011 заявлений об исчезновении людей, среди которых был 291 ребенок. Все несовершеннолетние найдены. При этом 1943 человека удалось найти за первые 10 суток. Неизвестным остаётся местоположение 13 человек.«Среди последних случаев – пропажа женщины с ребёнком у деревни Зезевитово Александровского района. Их нашли глубокой ночью. Потерявшиеся были напуганы и сильно замёрзли», - добавили в МЧС.Интересно, что только за 3-4 сентября в лесах регионаНапоминаем, что единые номера экстренных служб - 112 и 102.