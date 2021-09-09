Ориентировки разосланы даже в Московскую область.

Во Владимирской области вторые сутки ищут пропавшего без вести 15-летнего школьника Мухаммата Буриева. О его пропаже сообщает Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».Рост подростка 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы - тёмно-русые, глаза - карие. Ребёнок был одет в тёмно-серую куртку, тёмно-синие спортивные брюки, светло-коричневые ботинки и бордовую кепку. С собой у молодого человека была светло-серая спортивная сумка.Волонтёры разослали ориентировку не только по Владимирской, но и по Московской областям.Номера телефонов добровольцев, задействованных в поисках: Мария - 8(9253)111880, Яна - 8(999)1217264.