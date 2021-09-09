Фигурант похитил изделия из металла, чтобы сдать их в пункт приема лома.

В конце августа в МО МВД России «Муромский» поступило сообщение о хищении металлических изделий из хозяйственной постройки, принадлежащей 40-летней местной жительнице. Злоумышленник проник внутрь, взломав замок.Сумма причиненного ущерба составила более 13 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе опросили возможных очевидцев произошедшего.В результате по подозрению в причастности к совершению кражи сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего жителя одной из деревень Муромского района.Безработный мужчина, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранителей, сознался в содеянном, пояснив, что похищенное сдал в пункт приема лома.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).