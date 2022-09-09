В регионе продолжает действовать программа совместного финансирования благоустройства территорий в...

В регионе продолжает действовать программа совместного финансирования благоустройства территорий в населенных пунктах. Жители 31 муниципального образования Владимирской области в порядке добровольных пожертвований собрали более 13,5 млн рублей на инфраструктурное развитие и благоустройство своих населённых пунктов.Ровно такая же сумма из областного бюджета, в соответствии с действующим законодательством, направляется в эти муниципалитеты на реализацию предложенных гражданами инициатив. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Авдеев.- Необходимо внимательно относиться к инициативам, которые идут от самих жителей. Люди лучше нас знают первоочередные потребности тех населённых пунктов, где они живут, и главное – готовы участвовать в их развитии. Нужно всеми возможными путями поддерживать эту активную гражданскую позицию, это стремление сделать свою малую родину комфортнее и красивее. Поэтому программу «50 на 50» будем продолжать и дальше, - отметил Александр Авдеев.Как сообщает пресс-служба обладминистрации, средства областного бюджета направлены:Александровскому району – 741,675 тыс. рублей на ремонт участка дороги в посёлке Искрагороду Александрову – 1,3 млн рублей на ремонт городских дорогпосёлку Балакирево Александровского района – 25 тыс. рублей на уличное освещениеАндреевскому сельскому поселению Александровского района – 751,82 тыс. рублей на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревнях Володино, Высоково, Ивано-Соболево, Межаково, Елькино, Козлаково и посёлке Маяк, уличное освещение в деревнях Бакино, Башкино и посёлке Маяк, благоустройство пруда в деревне Козлаково, благоустройство кладбища в деревнях Бакино и ЕлькиноДенисовскому сельскому поселению Гороховецкого района – 274 тыс. рублей на благоустройство инженерных коммуникаций в участке Васильчиково, мощение проезжей части в деревне КожиноКуприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района – 1 млн 714 тыс. рублей на мощение проезжей части в деревнях Великово, Круглово, Груздево, Мокеево, Хабалево, посёлках Галицы и Груздевский, обустройство колодцев и скашивание травы в посёлке ГалицыФоминскому сельскому поселению Гороховецкого района – 956,95 тыс. рублей на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Баландино и селе ФоминкиГусь-Хрустальному району – 239,2 тыс. рублей на ремонт участка автодороги в посёлке Золотково и деревне Борзинопосёлку Иванищи Гусь-Хрустального района – 4,95 тыс. рублей на благоустройство прудапосёлку Мезиновский Гусь-Хрустального района – 13,188 тыс. рублей на приобретение художественного инвентаря для МКУ «Мезиновское централизованное клубное объединение»посёлку Уршельский Гусь-Хрустального района – 40,8 тыс. рублей на уличное освещениеУляхинскому сельскому поселению Гусь-Хрустального района – 104 тыс. рублей на приобретение художественного инвентаря для МБУ «Уляхинское централизованное клубное объединение»городу Камешково – 3 млн рублей на изготовление проектно-сметной документации и реконструкцию автодороги в деревне ВолковойноБрызгаловскому сельскому поселению Камешковского района – 47,721 тыс. рублей на ремонт памятника в деревне Абросимово, благоустройство детской площадки и мест общего пользования в селе УсольеВторовскому сельскому поселению Камешковского района – 117,7 тыс. рублей на установку малых архитектурных форм в целях благоустройства зоны отдыха в деревне КижаныСергеихинскому сельскому поселению Камешковского района – 62,5 тыс. рублей на благоустройство выгребной ямы в неканализованной жилой застройке в деревне Лубенцы;посёлку Мелехово Ковровского района – 1,1 млн рублей на асфальтирование поселковой автодорогигороду Кольчугино – 962,968 тыс. рублей на ремонт асфальтового покрытия городской автодорогиЕсиплевскому сельскому поселению Кольчугинского района – 371 тыс. рублей на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревнях Башкирдово, Борисцево, Кривцово и Дворяткино, уличное освещение и благоустройство кладбища в селе Новобусино,Раздольевскому сельскому поселению Кольчугинского района – 182,4 тыс. рублей на благоустройство памятника героям Великой Отечественной войны в посёлке Вишневый, мощение проезжей части в деревне Новофетинино, спил аварийного дерева в деревне Дубки, уличное освещение в деревне Воронцово, благоустройство водоёма в деревне Павловка;Денятинскому сельскому поселению Меленковского района – 168,296 тыс. рублей на мощение проезжей части в деревнях Бойцево, Озорново и АбрамовоИлькинскому сельскому поселению Меленковского района – 65 тыс. рублей на благоустройство территории, прилегающей к сельскому клубу и зоне отдыха с установленным мемориальным комплексом, в деревне КулакиКовардицкому сельскому поселению Муромского района – 3,5 тыс. рублей на спил аварийного дерева в деревне Михайловогороду Покрову – 386,5 тыс. рублей на установку городского мемориала воинам – участникам боевых действий и локальных конфликтовМалышевскому сельскому поселению Селивановского района – 63,5 тыс. рублей на благоустройство пруда в деревне Жары и благоустройство памятника погибшим воинам в деревне ГубиноЧертковскому сельскому поселению Селивановского района – 110 тыс. рублей на благоустройство детской площадки в деревне Надеждино, благоустройство территории вокруг родников в деревнях Большое Григорово и ИсаковоРождественскому сельскому поселению Собинского района – 96 тыс. рублей на уличное освещение в селе Алепино, очистку пожарного водоёма в селе Ельтесуново, мощение дорожек в селе Калитеево, установку памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в селе ФетининоТолпуховскому сельскому поселению Собинского района – 16 тыс. рублей на установку малых архитектурных форм в целях благоустройства зоны отдыха в деревне ТолпуховоВяткинскому сельскому поселению Судогодского района – 316,266 тыс. рублей на устройство системы видеонаблюдения для осуществления контроля в сфере благоустройства деревни Вяткино, благоустройство родника в деревне Соколово, мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Бараки, уличное освещение в деревне ВяткиноЛавровскому сельскому поселению Судогодского района – 200 тыс. рублей на мощение проезжей части в деревнях Маслово и ДаниловкаПавловскому сельскому поселению Суздальского района – 82,8 тыс. рублей на приобретение и установку малых архитектурных форм в целях благоустройства детской площадки в селе Сеславское.