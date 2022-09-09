Региональный Следком расследовал уголовное дело в отношении 38-летнего владимирца. По версии следствия, в мае этого года он пытался отвести домой свою 43-летнюю сожительницу, которая

Региональный Следком расследовал уголовное дело в отношении 38-летнего владимирца. По версии следствия, в мае этого года он пытался отвести домой свою 43-летнюю сожительницу, которая распивала спиртные напитки со знакомым. Женщина отказалась идти. Вспыхнула ссора. В результате мужчина серьезно избил подругу. После он вызвал полицию и скорую, потерпевшую госпитализировали, однако спасти ее не удалось. Вину мужчина