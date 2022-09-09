Заявление подписали почти 50 человек.

Жители улицы Парижской Коммуны подали в суд из-за переименования их квартала. Теперь он носит название Героя России генерала Кутузова. Заявление подписали почти 50 владимирцев.Как пишет издание , в иске они пояснили, что решение принято с нарушением процедуры, противоречит ряду нормативных актов, а также нарушает права и свободы горожан. В заявлении также перечислены различные нестыковки, которые, по мнению людей, не были учтены при смене названия.Материалы дела переданы судье. Дата первого заседания ещё не назначена.Напомним, что в школе №9, которая располагается на указанной улице, мемориальную доску в память о погибшем в СВО офицере.