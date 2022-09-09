Врио главы региона Александр Авдеев вместе с супругой проголосовали на досрочных выборах губернатора Владимирской области, сообщили в пресс-службе Белого дома. Авдеев голосовал на участке,

Врио главы региона Александр Авдеев вместе с супругой проголосовали на досрочных выборах губернатора Владимирской области, сообщили в пресс-службе Белого дома. Авдеев голосовал на участке, расположенном в средней общеобразовательной школе в селе Сновицы Суздальского района. По мнению врио, голосуя, человек выбирает, как область будет развиваться в будущем: «Выборы – это про доверие и про будущее. Приняв