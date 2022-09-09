Одним из первых на избирательном участке в селе Сновицы проголосовал врио губернатора Александр...

Одним из первых на избирательном участке в селе Сновицы проголосовал врио губернатора Александр Авдеев.Он пришел с супругой Светланой. Александр Авдеев заявил, что выборы- это вопрос доверия общества и от решений, которые принимают избиратели, будет зависеть будущий курс развития региона. Также врио губернатора отметил, что избирательная кампания во Владимирской области прошла ровно, без конфликтов. Все кандидаты, по его мнению, переживают за будущее региона.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:– Само голосование - это тоже такой акт доверия, когда используя возможность повлиять на процессы происходящие в области, управленческие решения, каждый человек так или иначе своим бюллетенем голосует за те вопросы, которые он хочет, чтобы были решены.