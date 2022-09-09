Градоначальник подчеркнул, что во Владимире открылись 142 избирательных участка.

В 10 утра на избирательный участок № 384, расположенный в ДТЮ, пришел мэр Владимира Андрей Шохин. Он принял участие в выборах губернатора Владимирской области.Градоначальник подчеркнул, что во Владимире открылись 142 избирательных участка: 55 в Ленинском районе, 46 в Октябрьском и 39 во Фрунзенском. В списки избирателей внесены 270 836 жителей.Голосование пройдёт с 9 по 11 сентября. За законностью следят общественные наблюдатели.