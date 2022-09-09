Утром 9 сентября в регионе открылись 982 избирательных участка.

Александр Авдеев проголосовал на выборах губернатора Владимирской области. Утром 9 сентября в регионе открылись 982 избирательных участка.С 9 по 11 сентября владимирцы смогут отдать свой голос за одного из пяти кандидатов. Информация о претендентах доступна на сайте Избиркома в разделеПараллельно идут 35 местных, в которых принимают участие 445 кандидатов. Подсчёт голосов начнётся 11 сентября после закрытия всех избирательных участков.Врио губернатора вместе с супругой уже исполнил свой гражданский долг на участке в школе в селе Сновицы.Александр Александрович подчеркнул, что кампания прошла спокойно, без конфликтов. Последнее слово за избирателями.