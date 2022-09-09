МТС проанализирует данные о туристических потоках во Владимирской области за последние три года и составит цифровой портрет путешественников. Это позволит составить карту наиболее ..

МТС проанализирует данные о туристических потоках во Владимирской области за последние три года и составит цифровой портрет путешественников. Это позволит составить карту наиболее популярных мест и разработать стратегию развития туризма.Геоаналитическая платформа GeoEffect покажет, сколько туристов посещает ежегодно Владимирскую область, в том числе тех, кто не пользовался сервисами по продаже билетов или бронирования гостиниц и не попал в данные официальной статистики. Big Data МТС также поможет выяснить, каким образом в область чаще всего прибывали туристы – на собственном автомобиле или по железной дороге. Такие данные могут быть использованы для проведения кампаний по привлечению гостей из других регионов и для разработки новых рейсов и маршрутов из тех областей, откуда путешественникам добираться во Владимирскую область пока неудобно.Аналитика МТС также позволит на основе обезличенных агрегированных данных составить цифровой портрет туриста – по полу, возрасту, доходу, интересам и предпочтениях в покупках. Исследование позволит понять, останавливаются ли туристы в бюджетных отелях или арендуют жилье посуточно и какие достопримечательности их привлекают больше всего. Данные можно наблюдать в динамике за последние три года.«В 2024 году Суздаль, один из главных городов «Золотого кольца», отметит 1000-летие, мы ждем большой наплыв туристов. Благодаря геоаналитике регион сможет более точно спрогнозировать турпоток, определить сильные стороны региона и разработать эффективную стратегию повышения туристической привлекательности. На основе больших данных можно также оценить пропускную способность дорог, нагрузку на общественный транспорт на разных участках и маршрутах, определить наиболее удачное место для строительства новых кафе и ресторанов, гостиниц, развлекательных и оздоровительных центров и другой инфраструктуры. Комплексный подход к развитию туризма и сопутствующей инфраструктуры поможет области привлечь новых гостей и будет способствовать экономическому развитию региона», - отметил директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.О платформе GeoEffect от МТСГеоаналитическая платформа GeoEffect от МТС дает возможность принимать управленческие решения на основе объективных обезличенных данных о численности и составе населения, миграциях, туристических потоках, нагрузке на инфраструктуру, оценивать эффективность новых локаций для торговых точек, офисов, гостиниц и других объектов, а также анализировать аудиторию мероприятий и фестивалей.Это первое в России «коробочное» решение, которое позволяет пользователю без опыта работы с Big Data самостоятельно выгружать аналитические отчеты на основе геоаналитики. Решение работает по модели подписки.Платформа была запущена в сентябре 2021 года и уже используется для развития инфраструктуры и туристической привлекательности в 46 регионах России.