Более 424 млн рублей направят на развитие сферы ЖКХ и ремонт дорог во Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.
На дорожное хозяйство потратят 238,1 млн рублей, на ..
Более 424 млн рублей направят на развитие сферы ЖКХ и ремонт дорог во Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.
На дорожное хозяйство потратят 238,1 млн рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство – 56,6 млн рублей, на комплексное развитие сельских территорий – 129,5 млн рублей.
Дорожные деньги пойдут на строительство Рпенского проезда. Стоимость автомагистрали подорожала в очередной раз.
В отрасли ЖКХ финансирование распределят следующим образом:
- Покрову выделено 16,5 млн рублей на создание бульвара Дружбы народов;
- Гороховцу – 18,9 млн рублей на Аллею и сквер воинской славы Гороховецких судостроителей.
Ешё порядка 21,2 млн рублей выделят на покупку 11800 контейнеров для раздельного сбора мусора.
Почти 130 млн рублей уйдут на строительство системы транспортировки сточных вод в Собинском районе.