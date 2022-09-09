Более 424 млн рублей направят на развитие сферы ЖКХ и ремонт дорог во Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора. На дорожное хозяйство потратят 238,1 млн рублей, на ..

Более 424 млн рублей направят на развитие сферы ЖКХ и ремонт дорог во Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.На дорожное хозяйство потратят 238,1 млн рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство – 56,6 млн рублей, на комплексное развитие сельских территорий – 129,5 млн рублей.Дорожные деньги пойдут на строительство Рпенского проезда. Стоимость автомагистрали подорожала в очередной раз.В отрасли ЖКХ финансирование распределят следующим образом:- Покрову выделено 16,5 млн рублей на создание бульвара Дружбы народов;- Гороховцу – 18,9 млн рублей на Аллею и сквер воинской славы Гороховецких судостроителей.Ешё порядка 21,2 млн рублей выделят на покупку 11800 контейнеров для раздельного сбора мусора.Почти 130 млн рублей уйдут на строительство системы транспортировки сточных вод в Собинском районе.