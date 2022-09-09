Обвиняемому во взяточничестве заместителю главы администрации Петушинского района Владимирской...
Обвиняемому во взяточничестве заместителю главы администрации Петушинского района Владимирской области продлен срок содержания под стражей
8 сентября 2022 года Октябрьским районным судом г. Владимира рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам СУ СК России по Владимирской области о продлении срока содержания под стражей Безлепкину А.А., которому инкриминируется получение взятки в крупном размере.
Безлепкин А.А. обвиняется в том, что, являясь должностным лицом – заместителем главы администрации Петушинского района Владимирской области, лично получил от предпринимателя взятку в крупном размере. Напомним, что в октябре 2018 года обвиняемый получил от предпринимателя и депутата Петушинского райсовета Соколова 200 тысяч рублей. Деньги были переданы за помощь в заключении контрактов на поставку питания в школы и детские сады. С помощью Безлепкина Соколов заключил более 10 договоров на сумму свыше 9 миллионов рублей.
Сторона защиты возражала против продления срока содержания под стражей.
Ходатайство следователя судом удовлетворено. Срок содержания под стражей обвиняемого Безлепкина А.А. продлен на 1 месяц, а всего до 6 месяцев 28 суток, то есть по 13 октября 2022 года включительно, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда г. Владимира.
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