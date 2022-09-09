Обвиняемому во взяточничестве заместителю главы администрации Петушинского района Владимирской...

Обвиняемому во взяточничестве заместителю главы администрации Петушинского района Владимирской области продлен срок содержания под стражей8 сентября 2022 года Октябрьским районным судом г. Владимира рассмотрено ходатайство следователя по особо важным делам СУ СК России по Владимирской области о продлении срока содержания под стражей Безлепкину А.А., которому инкриминируется получение взятки в крупном размере.Безлепкин А.А. обвиняется в том, что, являясь должностным лицом – заместителем главы администрации Петушинского района Владимирской области, лично получил от предпринимателя взятку в крупном размере. Напомним, что в октябре 2018 года обвиняемый получил от предпринимателя и депутата Петушинского райсовета Соколова 200 тысяч рублей. Деньги были переданы за помощь в заключении контрактов на поставку питания в школы и детские сады. С помощью Безлепкина Соколов заключил более 10 договоров на сумму свыше 9 миллионов рублей.Сторона защиты возражала против продления срока содержания под стражей.Ходатайство следователя судом удовлетворено. Срок содержания под стражей обвиняемого Безлепкина А.А. продлен на 1 месяц, а всего до 6 месяцев 28 суток, то есть по 13 октября 2022 года включительно, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда г. Владимира.Фото: https://www.pxfuel.com/