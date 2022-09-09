В первый день голосования на базе РАНХиГС начал работу центр общественного наблюдения за ходом...

В первый день голосования на базе РАНХиГС начал работу центр общественного наблюдения за ходом досрочных выборов губернатора. Здесь любой желающий может проследить за происходящим на избирательных участках.Центр наблюдения посетила Ольга Хохлова, сенатор Российской Федерации. В ходе встречи она также пообщалась с председателем штаба общественного наблюдения Галиной Мезелевой. По её словам, голосование проходит в штатном режиме. Обращений в штаб не зафиксировано.Напомним, накануне в здании академии открылась стена видеонаблюдения.Фото: пресс-служба областной администрации