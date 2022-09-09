Прием граждан прошел в Общественной приемной регионального отделения партии Единая Россия. Его...

Прием граждан прошел в Общественной приемной регионального отделения партии "Единая Россия". Его провела Ольга Хохлова - член Совета Федерации от Владимирской области. Прием посвятили вопросам пенсионного обеспечения.Ольга Хохлова, член Совета Федерации от Владимирской области:- Побеседовали с нашим старшим поколением, что вообще волнует их. Многое непонятно им в пенсионном обеспечении, потому что многие уходили еще в то время, когда старый закон работал, который был еще в Советском Союзе у нас, либо в начале, и они, конечно, растеряны и не понимают, что происходит.Вместе с сенатором Ольгой Хохловой на вопросы жителей отвечала Людмила Колпакова - начальник Управления установления пенсий Отделения Пенсионного Фонда по Владимирской области. Людей интересовал вопрос индексации пенсии работающим пенсионерам. Ольга Хохлова отметила: она обязательно поднимет эту тему на заседании профильного комитета Совета Федерации. Тема - важная для земляков. Во Владимирской области - 415 тысяч пенсионеров и почти 40 процентов из них работающие.Людмила Колпакова, начальник Управления установления пенсий Отделения Пенсионного Фонда по Владимирской области:- Вот сегодня очень хорошо, что мы принимаем совместно с Ольгой Николаевной. Потому что это действительно не на нашем уровне, это должно на уровне Федерации. Это, конечно, должно приниматься законодательно, потому что да, мы считаем, что сегодня для пенсионеров это болезненная тема. И, конечно, надо бы увеличить тот размер баллов, которым сегодня ограничивают наших работающих пенсионеров.