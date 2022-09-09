Выходит трейлер 9-серийной мелодрамы режиссера Валерия Тодоровского (16+) с Данилой Козловским и Александром Петровым, которые впервые снялись вместе и исполнили главные роли. Это совместный ..

Выходит трейлер 9-серийной мелодрамы режиссера Валерия Тодоровского (16+) с Данилой Козловским и Александром Петровым, которые впервые снялись вместе и исполнили главные роли. Это совместный проект видеосервисов Wink, more.tv и телеканала «Россия». Цифровая премьера сериала состоится 29 сентября 2022 года, а после его покажут по телевидению. Картина пополнит линейку Wink Originals и more originals.Новый проект режиссера «Стиляг» и «Оттепели» рассказывает историю двух друзей-коллег. Давно женатый сдержанный умник Костя (Данила Козловский) и молодой раскованный шутник Саня (Александр Петров) работают в крупной консалтинговой компании и обожают вести философские и ироничные беседы о женщинах. Рядовая командировка в Санкт-Петербург неожиданно «взрывает» их размеренную жизнь. В Питере друзья знакомятся сначала с эксцентричной тусовщицей Ирой (Ирина Старшенбаум), а позже — с загадочной виолончелисткой Настей (Елизавета Базыкина). Эти встречи делят жизнь героев надвое.Валерий Тодоровский, режиссер и соавтор сценария: «Мне всегда было интересно копаться в "маленьких" подробностях отношений людей. В "Надвое" они и стали основным предметом рассказа. Я очень рад, что Данила Козловский и Саша Петров поверили в проект, без них я его не представлял. Мне кажется, на съемках было много радости от процесса. Во многом потому, что большинство из нас видело в героях себя, свою жизнь. Очень хочется, чтобы это же испытал и наш зритель».О сериале «Надвое» (16+)Производство: Продюсерская компания Валерия ТодоровскогоЖанр: мелодрамаКоличество серий: 9Съемочная группаАвторы сценария: Всеволод Бенигсен, Валерий ТодоровскийРежиссер-постановщик: Валерий ТодоровскийРежиссер: Ирина ТретьяковаГенеральные продюсеры: Валерий Тодоровский, Вячеслав Муругов, Антон ЗлатопольскийПродюсеры Wink: Александр Косарим, Антон ВолодькинПродюсеры more.tv: Максим Рыбаков, Жора КрыжовниковПродюсер «Россия 1»: Мария УшаковаПродюсеры «Продюсерской компании Валерия Тодоровского»: Анастасия Бирюкова, Максим КоропцовИсполнительный продюсер: Елена ГорбуноваАссоциативный продюсер: Дмитрий ДавиденкоКреативный продюсер: Аглая СмирноваОператор-постановщик: Сергей КозловКомпозитор: Анна ДрубичХудожник-постановщик: Владимир ГудилинХудожник по костюмам: Александр ОсиповХудожник по гриму: Игорь БойкоВ ролях: Данила Козловский, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Анна Синякина, Елизавета Базыкина, Андрей Ташков, Сергей Яценюк, Елена Смирнова и другие.