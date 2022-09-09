9 сентября христиане чтят память Преподобного Пимена Великого.

9 сентября христиане чтят память Преподобного Пимена Великого.ИСТОРИЯСвятой Пимен почитается христианами в лике преподобных. Онродился около 340 года и жил в Египте. В молодости Пимен вместе с двумябратьями отправился в монастырь. Они приняли обет и начали вести аскетическийобраз жизни, практически не выходя из своих келий.Однажды к сыновьям пришла их мать, но даже тогда ониотказались выходить из монастырей, а Пимен обещал матери, что она увидит своихсыновей в следующей жизни, если достойно пронесет свое горе разлуки.Монах всегда призывал окружающих соблюдать три правила:бояться Бога, постоянно молиться и совершать добрые дела. Считается. что ПименВеликий прожил до 110 лет, уйдя из жизни около 450 года.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 9 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДАВ День памяти Преподобного Пимена Великого нельзя подбиратьчто-либо на перекрестке – там вещи могут вобрать в себя негативную энергию. Иот покупок лучше тоже отказаться – новые вещи счастья не принесут. Кроме того,9 сентября тесно связано с рябиной, поэтому в этот день наши предки не рубилидерево рябины, потому что боялись навлечь на себя беду. Они также отказывалисьсвататься – невеста могла отказать.ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИСлавяне 9 сентября собирали рябину. Считалось добройтрадицией поделиться угощением с птицами. Вообще рябина у наших предков быласимволом плодородия, поэтому из веток плели украшения, а деревья высаживалиоколо дома. Существовала даже примета: если ягод на рябине не осталось – ждитеплой зимы. Кроме того, на Пимена Великого христиане ждали грома, которыйсимволизировал начала бабьего лета.