На победу претендуют пять кандидатов.
Во Владимирской области 9 сентября в 8 часов утра стартовали досрочные выборы губернатора. В регионе открылись 979 избирательных участков. Они будут работать три дня с 8 до 20 часов.
Ещё три развернут в больницах. Пациенты смогут проголосовать в ОКБ и БСП Владимира, а также в ГКБ Коврова. Они будут работать в воскресенье 11 сентября.
Процедуру обеспечивают 9000 членов избирательных комиссий. В списки избирателей внесены более миллиона человек.
Напомним, что на победу претендуют пять кандидатов:
- Александр Авдеев («Единая Россия»);
- Сергей Бирюков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»);
- Сергей Корнишов (ЛДПР);
- Антон Сидорко (КПРФ);
- Александр Субботин («Партия роста»).