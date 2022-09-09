На победу претендуют пять кандидатов.

Во Владимирской области 9 сентября в 8 часов утра стартовали досрочные выборы губернатора. В регионе открылись 979 избирательных участков. Они будут работать три дня с 8 до 20 часов.Ещё три развернут в больницах. Пациенты смогут проголосовать в ОКБ и БСП Владимира, а также в ГКБ Коврова. Они будут работать в воскресенье 11 сентября.Процедуру обеспечивают 9000 членов избирательных комиссий. В списки избирателей внесены более миллиона человек.Напомним, что на победу претендуют пять кандидатов:- Александр Авдеев («Единая Россия»);- Сергей Бирюков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»);- Сергей Корнишов (ЛДПР);- Антон Сидорко (КПРФ);- Александр Субботин («Партия роста»).