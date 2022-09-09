Двое жителей Владимирской области приговорены к 17 и 18 годам лишения свободы за убийство бывшего...

Двое жителей Владимирской области приговорены к 17 и 18 годам лишения свободы за убийство бывшего работодателяТрагедия произошла еще два года назад. Как мы рассказывали, что в июле 2020 года один из обвиняемых решил разобраться с бывшим работодателем в связи с невыплатой, по его мнению, заработной платы в полном объеме. Он договорился с 33-летним знакомым составить ему компанию.Подсудимые приехали разобраться с бывшим работодателем на место его работы, где между ними произошел конфликт, в результате которого потерпевшему они нанесли удары кирпичом и металлической трубой по голове. После этого 24-летний подсудимый взял электрический удлинитель и попросил приятеля удерживать противника, пока он его душит.От полученных телесных повреждений 48-летний пострадавший скончался на месте происшествия.В целях сокрытия следов преступления подельники обернули тело пленкой, после чего выбросили в овраг, расположенный недалеко от места трагедии.После этого мужчины похитили у потерпевшего строительный инструмент на сумму более 35 тысяч рублей и скрылись с места происшествия. Вину в совершенных преступлениях подсудимые не признали.Фото: Pexels.com