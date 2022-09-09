Владимирский областной суд 8 сентября приговорил двух местных жителей к 17 и 18 годам за убийство бывшего работодателя и кражу. В пользу брата погибшего с них взыскана компенсация в

Владимирский областной суд 8 сентября приговорил двух местных жителей к 17 и 18 годам за убийство бывшего работодателя и кражу. В пользу брата погибшего с них взыскана компенсация в полмиллиона. Подсудимые и потерпевший занимались ремонтом квартир. Летом 2020 между ними произошел конфликт из-за размера оплаты. Один из мужчин схватил кусок кирпича и ударил погибшего по