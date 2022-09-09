Какое будущее ждет Владимирскую область? Стартовали досрочные выборы губернатора и в органы местного самоуправления. За кресло главы региона борются пять кандидатов: Александр Авдеев,

Какое будущее ждет Владимирскую область? Стартовали досрочные выборы губернатора и в органы местного самоуправления. За кресло главы региона борются пять кандидатов: Александр Авдеев, Сергей Бирюков, Александр Субботин, Антон Сидорко и Сергей Корнишов. В регионе открылись 982 избирательных участка. По традиции площадки для голосования развернули в школах, колледжах и домах культуры. Виктор Тихонов живет на улице