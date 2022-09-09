Оба политика претендуют на пост сенатора.

Мэр Владимира Андрей Шохин и председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев прокомментировали свой возможный уход в Совет Федерации. Об этом рассказали коллеги с«Если мне будет доверена должность сенатора, то буду работать на ней. Естественно, всё зависит от руководства области. Если поручат другой участок работы, то естественно, буду трудиться на нём», - подчеркнул спикер.Андрей Станиславович пояснил, что ещё не задумывался о потенциальном назначении.«Главное – чтобы выборы прошли хорошо. Об остальном можно будет говорить только после подведения итогов голосования. В любом случае, решение за главой региона», - резюмировал градоначальник.