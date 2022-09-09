Оба политика претендуют на пост сенатора.
Мэр Владимира Андрей Шохин и председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев прокомментировали свой возможный уход в Совет Федерации. Об этом рассказали коллеги с
«Если мне будет доверена должность сенатора, то буду работать на ней. Естественно, всё зависит от руководства области. Если поручат другой участок работы, то естественно, буду трудиться на нём», - подчеркнул спикер.
Андрей Станиславович пояснил, что ещё не задумывался о потенциальном назначении.
«Главное – чтобы выборы прошли хорошо. Об остальном можно будет говорить только после подведения итогов голосования. В любом случае, решение за главой региона», - резюмировал градоначальник.