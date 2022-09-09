УФСБ России по Владимирской области вместе с региональным УМВД пресекли незаконную деятельность по изготовлению и сбыту оружия и боеприпасов. Сообщается, что этим промышлял ковровчанин

УФСБ России по Владимирской области вместе с региональным УМВД пресекли незаконную деятельность по изготовлению и сбыту оружия и боеприпасов. Сообщается, что этим промышлял ковровчанин 1979 года рождения. Дома и в гараже у мужчины обнаружили переделанный карабин, самодельное ружьё, двустволку, более сотни патронов различного калибра, емкость с порохом, детали оружия. Возбуждены уголовные дела. Прокомментируйте новость у