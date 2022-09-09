Представитель Уполномоченного по правам человека в РФ Сергей Андрианов оценил ход выборов во Владимирской области.

Представитель Уполномоченного по правам человека в РФ Сергей Андрианов оценил ход выборов во Владимирской области. Жалоб пока не поступало.«Мы посетили несколько избирательных участков, проследили за процедурой в СИЗО и психоневрологическом интернате. Ни одной жалобы не поступило», – подчеркнул он.В Штабе общественного наблюдения представитель омбудсмена самостоятельно отследил участок, который ранее посещал для проверки. Ход выборов он оценил положительно.Мониторинг ситуации продолжается.