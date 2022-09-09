Явка превысила 11%.

В первый день досрочных выборов губернатора Владимирской области явка на участках составила 11,21%. Об этом рассказали в Избиркоме.На 20 часов 9 сентября на участки пришли 122 232 избирателя. Спорные моменты, возникшие на УИКах, оперативно разрешились. Жалоб на нарушения не поступало.По информации Облизбиркома, за законностью процедуры наблюдает 1160 человек, назначенных кандидатами. Ещё 388 наблюдателей подготовила Общественная палата.На базе РАНХиГС во Владимире продолжает работу Штаб общественного наблюдения.Выборы продлятся до 11 сентября включительно.