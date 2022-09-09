9 сентября, православные верующие чтят память двух Пименов — преподобного Пимена Великого и Пимена...

9 сентября, православные верующие чтят память двух Пименов — преподобного Пимена Великого и Пимена Палестинского.В народе 9 сентября прозвали днем двух Пименов или Анфисой Рябинницей. О мученице Анфисе Новой известно очень мало — она пострадала за веру и по­сле же­сто­ких пы­ток бы­ла утоп­ле­на в ко­лод­це.Рябина издревле считалась на Руси мощным оберегом, поэтому крестьяне относились к деревьям и ягодам с особым почтением. Считалось, например, что три растущие возле дома рябины надежно защитят его от пожара. А рябиновое дерево под окном убережет от людской зависти. А вот причинять вред дереву, например, рубить, портить ствол, ломать ветки и отрывать листья не стоит. Тому, кто это сделал, грозили серьёзные неприятности. Если вы случайно повредили рябину – следует искренне попросить у неё прощения.На Анфису Рябинницу старались нарвать как можно больше гроздей рябины и подвесить их дома под крышей, чтобы обеспечить себе удачу и счастье на весь год. Ягоды рябины, по поверьям, хранит огонь истинной любви. Девушки делали из плодов бусы и носили их как оберег от злых чар весь год.Что нельзя делать 9 сентябряСчитается, что на Рябинницу нельзя ничего подбирать на перекрестке — вещь может хранить в себе негативную энергетику.От крупных покупок 9 сентября лучше отказаться. День не подходит для шоппинга, и приобретенный товар радости не принесет. Также на Анфису Рябинницу не принято одалживать деньги — их вернут не скоро.Не слишком удачна дата и для сватовства.Нежелательно на двух Пименов долго стоять на пороге — в дом могут проникнуть негативная энергетика и неприятности.Сквернословить строго запрещено. Ругань и негатив, исходящие 9 сентября, скоро вернутся обратно к тому, кто произнес бранные слова.Что можно делать на Анфису РябинницуНа Анфису Рябинницу по традиции делали оберег из рябиновой веточки — ее вешали над входной дверью или под крышей.Праздник также идеально подходит для хорошего улова: рыбы будет много, а настроение от рыбалки станет на высоте.Приметы на двух Пименов:9 сентября на рябине осталось много ягод — зима будет суровой.Листья рябины к 9 сентября пожелтели — осень будет теплой, а зима — морозной.Большой урожай — к сырой осени и суровой зиме.Ягоды рябины на двух Пименов уже успели осыпаться — зима будет теплой и снежной.Гром гремит — к бабьему лету.Фото: https://www.pxfuel.com/ru