9 сентября, православные верующие чтят память двух Пименов — преподобного Пимена Великого и Пимена...
9 сентября, православные верующие чтят память двух Пименов — преподобного Пимена Великого и Пимена Палестинского.
В народе 9 сентября прозвали днем двух Пименов или Анфисой Рябинницей. О мученице Анфисе Новой известно очень мало — она пострадала за веру и после жестоких пыток была утоплена в колодце.
Рябина издревле считалась на Руси мощным оберегом, поэтому крестьяне относились к деревьям и ягодам с особым почтением. Считалось, например, что три растущие возле дома рябины надежно защитят его от пожара. А рябиновое дерево под окном убережет от людской зависти. А вот причинять вред дереву, например, рубить, портить ствол, ломать ветки и отрывать листья не стоит. Тому, кто это сделал, грозили серьёзные неприятности. Если вы случайно повредили рябину – следует искренне попросить у неё прощения.
На Анфису Рябинницу старались нарвать как можно больше гроздей рябины и подвесить их дома под крышей, чтобы обеспечить себе удачу и счастье на весь год. Ягоды рябины, по поверьям, хранит огонь истинной любви. Девушки делали из плодов бусы и носили их как оберег от злых чар весь год.
Что нельзя делать 9 сентября
Считается, что на Рябинницу нельзя ничего подбирать на перекрестке — вещь может хранить в себе негативную энергетику.
От крупных покупок 9 сентября лучше отказаться. День не подходит для шоппинга, и приобретенный товар радости не принесет. Также на Анфису Рябинницу не принято одалживать деньги — их вернут не скоро.
Не слишком удачна дата и для сватовства.
Нежелательно на двух Пименов долго стоять на пороге — в дом могут проникнуть негативная энергетика и неприятности.
Сквернословить строго запрещено. Ругань и негатив, исходящие 9 сентября, скоро вернутся обратно к тому, кто произнес бранные слова.
Что можно делать на Анфису Рябинницу
На Анфису Рябинницу по традиции делали оберег из рябиновой веточки — ее вешали над входной дверью или под крышей.
Праздник также идеально подходит для хорошего улова: рыбы будет много, а настроение от рыбалки станет на высоте.
Приметы на двух Пименов:
9 сентября на рябине осталось много ягод — зима будет суровой.
Листья рябины к 9 сентября пожелтели — осень будет теплой, а зима — морозной.
Большой урожай — к сырой осени и суровой зиме.
Ягоды рябины на двух Пименов уже успели осыпаться — зима будет теплой и снежной.
Гром гремит — к бабьему лету.
Фото: https://www.pxfuel.com/ru