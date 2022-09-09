Силами экспертов-общественников обнаружено более 50 заброшек. На территории Владимира, например,...

Силами экспертов-общественников обнаружено более 50 "заброшек".На территории Владимира, например, заброшенный дом №17 на улице Батурина. Он частично сгорел, но доступ к объекту неограничен. Внутрь можно попасть как через окна на первом этаже, так и через калитку. Внутри повсюду разбросаны бутылки и разного рода хлам.Аналогичная ситуация у дома №20 на улице Ватутина. По словам местных жителей, до пожара внутри проживали асоциальные личности, сообщает пресс-служба Владимирского регионального отделения ОНФ.Есть вопросы у экспертов Народного фронта и к военному городку Владимира, где находится сразу несколько опасных объектов. Например, на бывшей территории танковогополка в открытом доступе находятся ангары. В них с потолка свисает арматура, на полу разбросано битое стекло, доски с гвоздями.Перечень адресов с заброшенными здания направлен в прокуратуру.Фото пресс-служба Владимирского регионального отделения ОНФ.