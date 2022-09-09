Принц Уильям и Кейт Миддлтон наконец-то обрели свободу.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон наконец-то обрели свободу.Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в 2011 году. Послешикарной свадьбы герцогиня Кембриджская стала полноценным членом монаршейсемьи. Многие подданные Британии сулили паре долгую и счастливую совместнуюжизнь, однако у внука королевы Елизаветы II оказались свои скелеты в шкафу.За 11 лет семейной жизни наследник принца Чарльза и покойнойпринцессы Дианы обзавелся тремя детьми. Супруга родила ему прекрасную дочьШарлотту, а также сыновей Джорджа и Луи. Разумеется, монаршая чета многовремени посвящала своим детям – они постоянно появлялись на публике с именитымиотцом и матерью.Сегодня может показаться, что принц Уильям и Кейт Миддлтонживут в семейном идиллии. Однако мало кто знает, что их свадьбы могла вообще несостояться. Дело в том, что второй наследник британского трона, когда тольковстречался с будущей женой, бросил ее, потому что не мог определиться со своимбудущим.Обозреватели жизни королевской семьи уверены, что монархсохранил чувство к первой возлюбленной Джекки Крейг, с которой познакомился ещев 16 лет. И даже бабушка Елизавета не стала давить на любимого внука, оставивему свободу выбора.В итоге случилось то, что случилось. Но на днях принц Уильями Кейт Миддлтон наконец-то обрели долгожданную свободу, избавившись от детей.По данным , пара отвела своих наследников в школу – с наступлением учебного года у них началась новая жизньК слову, система школьного образования в России ничем неуступает британской модели. Так, в Дмитрове ученики еще со школьной скамьиначинают изучать рабочие профессии, ведь на беззаботную жизнь по-королевски ещенужно заработать. Об образовательном проекте сообщает "".